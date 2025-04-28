Bakan Şimşek Brüksel ve Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında Brüksel ve Londra'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisini uluslararası yatırımcılara tanıtacak ve yabancı sermaye akışının artırılmasına yönelik temaslarda bulunacak.

Bakan Şimşek Brüksel ve Londra'da yatırımcılarla görüşecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayının ikinci haftasında Brüksel'de olacak. Bakan Şimşek burada Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı’na katılacak. Bu temasların ardından Londra’ya geçmesi planlanan Şimşek, Türkiye ekonomisinin görünümünü önemli buluşmalarda anlatacak.

ŞİMŞEK YATIRIMCILARA HİTAP EDECEK

Şimşek’in Londra’da BNP Paribas tarafından 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek “Türkiye 2025: Büyümede Yeni bir dönem” yatırımcı konferansına katılması bekleniyor. Bu toplantıda Şimşek’in uluslararası yatırımcılara hitap etmesi bekleniyor. Ayrıca, toplantıya Türk bankacılık ve reel sektör temsilcileri de katılacak.

LONDRA’DA İŞ FORUMU VE EBRD 2025 YILLIK TOPLANTISI'NA KATILACAK

Bakan Şimşek, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 2025 Yıllık Toplantısı ve İş Forumu’na da katılacak.


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanı #Mehmet Şimşek #Brüksel #Londra

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