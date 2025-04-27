Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün pantolonu, Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:16

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:25

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevgilisi Asil Gök’ün başına gelen ilginç bir durumu takipçileriyle paylaştı.

Uluğ, Gök’ün terziye bıraktığı pantolonlarının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştığını açıkladı.

Sevgilisi Asil Gök’ü etiketleyerek, "Ancak senin başına gelebilirdi" notunu ekleyen Derya Uluğ, takipçilerine bu komik durumu duyurdu.

Pantolon karışıklığı, sosyal medyada takipçileri arasında eğlenceli yorumlara yol açarken, çiftin esprili paylaşımları yine büyük ilgi gördü.