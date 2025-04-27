Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün pantolonu, Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı

Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça dikkat çeken çiftler arasında yer alıyor. Bu kez romantik paylaşımlarının ötesinde, oldukça ilginç bir olayla gündeme geldiler.

Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün pantolonu, Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:16

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevgilisi Asil Gök’ün başına gelen ilginç bir durumu takipçileriyle paylaştı.

Uluğ, Gök’ün terziye bıraktığı pantolonlarının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştığını açıkladı.

Sevgilisi Asil Gök’ü etiketleyerek, "Ancak senin başına gelebilirdi" notunu ekleyen Derya Uluğ, takipçilerine bu komik durumu duyurdu.

Pantolon karışıklığı, sosyal medyada takipçileri arasında eğlenceli yorumlara yol açarken, çiftin esprili paylaşımları yine büyük ilgi gördü.


Etiketler: #Derya Uluğ #Asil Gök #Mehmet Şimşek

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