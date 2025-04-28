CHP'li Kış’tan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e sert eleştiri: 'Bu çöküşe ortak olmuştur'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:47

Türkiye ekonomisinde son veriler endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre imalat sanayinde kapasite kullanım oranı yüzde 74,3'e düşerken, reel sektörün döviz açığı 155,4 milyar dolara yükseldi. Son bir ayda sektöre yaklaşık 300 milyar liralık kur zararı yansıdığı belirtiliyor. Borç yükü 10 trilyon lirayı aşmış durumda. Ayrıca, 19 Mart sonrası yabancı yatırımcıların 13,7 milyar dolarlık çıkış yaptığı kaydedildi.

GÜLCAN KIŞ EKONOMİK DURUMU DEĞERLENDİRDİ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış, "İş dünyası batıyor, yatırımcı kaçıyor, siz koltuk peşindesiniz! Türkiye'yi üretmeyen, yatırım almayan bir ülkeye çevirdiniz. Ekonomiyi adaletsizlikle, gizli kapaklı oyunlarla bitiriyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK’E YÜKLENDİ

Ekonominin başındaki Mehmet Şimşek’i de sert sözlerle hedef alan Kış, “Hani ‘rasyonel zemine dönüyoruz’ diyordunuz? Şimdi sormak lazım: Borç 10 trilyon lirayı aşmış , iş dünyası batıyor, üretim düşüyor, yatırımcı kaçıyor. Bu mu sizin rasyonel ekonomi politikanız? Şimşek de susarak bu çöküşe ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası politikalarını da eleştiren Kış, "Dalgalı kur dediniz, sonra gizli kapaklı 52 milyar doları son beş haftada çarçur ettiniz. Ne şeffaflık kaldı, ne güven. Bu milletin parasını gizli oyunlarla eritiyorsunuz" dedi.

Kış ayrıca, "Üretim çarklarını döndüren reel sektör bugün kur felaketinin altında eziliyor. Türkiye üretemiyor, çalışamıyor. Bu ülkenin yarınlarını sattınız." şeklinde konuştu.