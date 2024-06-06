Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor

Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin değerlendirmesinde "Doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:30
Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa ilişkin değerlendirme yaparak "Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.

Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. 

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."


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