Rezerv alan tartışması: Suçu birbirlerine attılar

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Saraykent’te dün yolu kapatarak eylem yapan depremzedelerin “Yetkili gelmeden gitmeyeceğiz” çağrısı üzerine Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan bölgeye gitti. Ceylan, mahalleleri temsil edecek beş kişiden oluşan bir heyet ile de biraraya geldi. Cumhuriyet’e konuşan temsilcilerden Aykut Öztaş, “Ceylan bize ‘Bu bölgeler için böyle bir karar yok’ dedi. O zaman neden valilik ilan yayımladı? Kaldırılsın dedik, ‘Bakan Özhaseki (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki) ile konuşacağım, en doğru bilgileri size kendisi verecek’ yanıtını aldık” diye konuştu.

Ceylan’ın söz konusu mahalleler için sıvılaşma riski olduğunu iddia ettiğini söyleyen Öztaş şöyle konuştu: “Bu mahalleler yıkımın en az olduğu yerler. Zeminin de sağlam olduğuna ilişkin bizlere belge verilmişti. Madem zemin sağlam değil, o zaman TOKİ neden burada proje yapıyor dediğimizde Ceylan bize yanıt veremedi. Topu valiliğe ve bakanlığa attı. Bizden bir hafta süre istedi. Bir gelişme olmazsa eylemlere devam edeceğiz."

