Bakan Şimşek ekonomi zirvesine katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD turunun ardından Türkiye'deki Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılarak açılış konuşması yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:37
Bakan Şimşek ekonomi zirvesine katılacak
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Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenleniyor. Her dönem Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini bir araya getiren etkinliğin bu yılki teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: Teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olarak belirlendi.

Sapanca'da 25-28 Nisan'da düzenlenecek zirvede, iş dünyasında büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konuların masaya yatırılması öngörülüyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlandı. Zirvede, ekonomi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim, görüşlerini dile getirecek.

Dünya siyaseti ve iş dünyasının tanınan isimlerinden İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Yunanistan Eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varoufakis ile Uber Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Mobilite Başkanı Anabel Diaz Calderon, konuşmacılar arasında yer alıyor.

ZİRVE KAPSAMINDA 14 PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Dijital dönüşüme öncülük etmek", "Yeni global düzende büyüme fırsatları", ""Global ekonomi için yeni bir gelecek arayışı", "Sorumlu ve duyarlı liderlik", "21. Yüzyıl için sürdürülebilir iş modelleri ve stratejiler", "Paris 2024 ve sporun gücü", "Eğitimin geleceği: Dijital çağda global yetenekler geliştirmek", "Finansta değişim yaratan yeni teknolojiler ve düzenlemeler", "Zirvede sohbetler", "Gayrimenkulün yarını: Yaşanabilir kentler ve mekanlar planlamak", "Liderlerin gelecek vizyonu: Yarının şirketi için yenilikçi yaklaşımlar, yatırımlar ve hedefler", "Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek?", "Girişimcilik: Yeni işler, trendler ve teknolojiler" ve "Finansal gülergeçerlik" konu başlıklarında paneller düzenlenecek.


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