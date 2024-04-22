Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...

Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:18

Güncelleme: 22.04.2024 - 13:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "yerel halk" ifadesi, günler sonra Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'de rahatsızlığa yol açtı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında Bakan Mehmet Şimşek'i sert sözlerle hedef aldı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında Mehmet Şimşek için isim vermeden "Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir."

DEM PARTİ'YE KAPATMA İSTEMİ

DEM Partili belediyeleri de hedef alan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

-Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.

-Türkiye'nin yükselişi, tıpkı 23 Nisan 1920‘de tecelli eden şuurda anlamını bulduğu gibi; ayrışmayı değil birleşmeyi, dağılmayı değil buluşmayı, parçalanmayı değil kucaklaşmayı, farklılaşmayı değil bütünleşmeyi hedefleyen kolektif anlayışla mümkündür. Dün olduğu gibi bugün de, kardeşliğimize musallat olan gelişmeler karşısında en önemli direnç gücümüz milli birlik ve dayanışma ruhumuzdur. Meclis’i Gazi, varlığı Gazi, devleti Gazi olan bir milletin teröre ve hıyanete bulaşmış, dış düşmanlarla el ele vermiş siyasi bölücülere göz yumması düşünülemeyecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve millet ise Türk’tür. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının, İstiklal Marşımıza ve Türk bayrağına düşmanlık besleyen hiçbir işgal artığının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz."

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını İngilizce "locals" (yerel halk) olarak andığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Bugün ise Bakanlıktan yapılan açıklamada "Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir" denilmişti. Açıklamanın devamında bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiği öne sürülmüştü.