Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten savunma sanayi ve enflasyon değerlendirmesi

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayi Destekleme Fonu için hizmet bedeli alınması yönündeki düzenlemeyi değerlendiren Şimşek, "Amacımız, ülkemizin caydırıcılığını artırmaktır. Bu, bölgedeki güvenlik kabiliyetimizi güçlendirecek. Hava savunma sistemi kurulacak ve çelik kubbe inşası ile 5. nesil uçak için kaynak sağlanacak. Savunma sanayisinde 1000'in üzerinde yüksek teknoloji projemiz bulunuyor. Son toplantıda ilave kaynak talepleri gündeme geldi" dedi.

Şimşek, kaynak ihtiyacının karşılanması için bir dizi önlem geliştirdiklerini ifade ederek, enflasyonu artıracak vergi artışlarından kaçınacaklarını belirtti. Ayrıca, bütçe açıklarının bu paketle ilgisi olmadığını vurguladı. "Kaynaklar tamamen Savunma Sanayi Fonu'na yönlendirilecek. Hazine'nin bu fona müdahalesi olmayacak ve bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum" dedi.

ENFLASYONUN DÜŞÜŞÜ SÜRECEK

NTV'ye konuşan Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirtti. "Mayıs ayında zirveye çıkan enflasyon, o günden bu yana 26 puan düştü. Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28 seviyesinde. Ancak hizmet enflasyonu istenilen hızda gerilemiyor" dedi. Kiralarda da ciddi bir artış olduğunu, hizmet enflasyonunun zamanla düzeleceğini ifade etti.

KİRA ARTIŞLARI VE DEPREM KONUTLARI

Kira artışlarına dair değerlendirme yapan Şimşek, "Kirada zamanında yüzde 25’lik üst limit getirmiş. Biz temmuz ayı itibarıyla bunu kaldırdık, kaldırınca yenilenen bütün kira sözleşmeleri son yıllardaki enflasyon farkını yansıtmaya çalışıyor. Yüzde 120’ye yakın kiralarda artış var. Hizmetler enflasyonundaki katılık olmasaydı, bize münhasır husus olmasaydı bugün belki enflasyon hedefimize çok daha yakın olacaktık. Yüzde 25'lik üst limit kalkınca yenilenen sözleşmeler baz alınıyor. Bunlar yüksek oranlarda yenileniyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden çıkacak, bazdan çıkacak. Deprem bölgesinde bu yıl 200 binin üzerinde konut teslim edilmiş olacak. Konut arzını artırmaya devam edeceğiz. Kira gibi, eğitim gibi hizmet enflasyonunda ilave fiyat baskısı var. Zamana ihtiyaç var. Sabırla bu programı uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Yüzde 25'lik kira artışı üst limiti, Haziran 2022'de bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde yürürlüğe girmiş ve bu dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıklanmıştı.

KALICI İYİLEŞME TERCİHİ

Maliye politikasının enflasyonla mücadeleye katkısı hakkında da açıklama yapan Şimşek, "Şok terapi yerine kalıcı iyileşmeyi tercih ediyoruz. Geçen yıl bütçe açığımız yüzde 5,2'ydi. Bunun 3,6 puanı deprem harcamalarından kaynaklandı. Bu yıl bütçe açığının yüzde 5'in altında kalmasını bekliyoruz. 2025'te bütçe açığını yüzde 3,1 olarak öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek, mali disiplin konusunda kararlılıklarının tam olduğunu belirtti.