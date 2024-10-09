Mehmet Şimşek'ten Katar ve Kuveyt'te yatırım seferi: Kritik görüşmeler başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'te yatırım ve ekonomik işbirliği için önemli temaslarda bulunacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaretler için Katar ve Kuveyt'e gidiyor.
Bakanlık kaynaklarına göre, Şimşek bugün Katar’da çeşitli temaslarda bulunacak.
Ziyaretin ilk durağında, başkent Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Şimşek, ayrıca Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO’su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile de bir araya gelecek. "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşması da planlanıyor.
Doha temaslarının ardından Kuveyt’e geçecek olan Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam ile görüşecek. Ayrıca Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO’su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir toplantı yapacak.
Kuveyt’te yatırımcılarla bir araya geldikten sonra Bakan Şimşek yurda dönecek.
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