Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:44

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:44

Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ortakları olduğu Marka Konferansı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz' iddiasında bulundu.



Öte yandan Tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti. TÜFE’de artış serisi 58. aya taşındı.



Online bağlantı ile konferansta açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkeme hizmet için döndüm, ilk kez bakanlık yapmıyorum, daha öncede ülkeme hizmet etme fırsatım olmuştu, şimdi de tek amacım bu başka bir beklentim yok.

Güven inşa etmek istiyorsanız söylemlerin buna uygun olması lazım.

OVP’de hedefleri ortaya koyduk, şimdi uygulama zamanı, şeffaf olmanız lazım, tutmayacağınız sözü vermemeniz lazım, biz bunu yapıyoruz, tutarlı olmak ve dürüstlük çok değerli, biz de bunu yapıyoruz.

'BİR YIL İÇİNDE ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ'



Bir yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız. Reformlar ile, fiyat istikrarı ve mali disiplinle Türkiye’nin dünyadaki konumu yükselecek. Daha çok bol oksijenin olduğu ve gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz."



