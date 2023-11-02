Mehmet Şimşek'ten ilginç açıklamalar: Sermaye taraftarı değillermiş!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

Gelir dağılımı, işgücünün milli gelirden aldığı pay gibi konularda tüm sorunların merkezinde yüksek enflasyon olduğunu dile getiren Şimşek, kendisinin hiçbir zaman “Enflasyonun sorumlusu ücretlilerdir” demediğini belirtti.

Sermaye taraftarı olmadıklarını da ileri süren Şimşek şunu vurguladı: “İşgücünün milli gelirdeki payını artıracaksak, toplumun refahını kalıcı bir şekilde artıracaksak dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam etmemiz gerekiyor, edeceğiz.”

Ayrıca özelleştirme kapsamına alınması planlanan yeni bir varlık olmadığını, mevcut programda EÜAŞ’ın bazı HES’leri, TEİAŞ, bazı liman, otoyol ve köprüler olduğunu açıklayan Şimşek, yurtdışı ziyaretlerinde de hiç kimseden para talebinde bulunmadıklarını söyledi.