Bakan Şimşek, FATF toplantısı için Singapur'a gidecek... Türkiye gri listeden çıkabilecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek. Şimşek'in katılacağı FATF toplantısında Türkiye'nin 2021'de alındığı gri listeden çıkarılabileceği belirtiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Şimşek'in de 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gideceğini söyledi.
TÜRKIYE 2021 YILINDA GRİ LİSTEYE ALINMIŞTI
Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.
Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.
Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Bin yıldır dalan kabile 'mutant gen' geliştirdi!
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı