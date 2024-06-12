Bakan Şimşek, FATF toplantısı için Singapur'a gidecek... Türkiye gri listeden çıkabilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek. Şimşek'in katılacağı FATF toplantısında Türkiye'nin 2021'de alındığı gri listeden çıkarılabileceği belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:11
Bakan Şimşek, FATF toplantısı için Singapur'a gidecek... Türkiye gri listeden çıkabilecek mi?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Şimşek'in de 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gideceğini söyledi.

TÜRKIYE 2021 YILINDA GRİ LİSTEYE ALINMIŞTI

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylüyor.


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