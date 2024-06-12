Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ‘retweet’ kazası: 'Aha ona da vergi kesecek'

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:02

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmıştı.

Bu paylaşımın altına gelen bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edilmesi gündem oldu.