Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ‘retweet’ kazası: 'Aha ona da vergi kesecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sosyal medya platformu X hesabından paylaşılan gönderisinin altına, bir kullanıcı tarafından yapılan yorum, bakanlık hesabı tarafından yanlışlıkla retweet edildi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan bu retweet çok konuşuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ‘retweet’ kazası: 'Aha ona da vergi kesecek'
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmıştı.

Bu paylaşımın altına gelen bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edilmesi gündem oldu.


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