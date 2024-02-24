Mersin'de temsili hasat: Kilosu 150 dolar! Dubai'ye gönderilecek....

Kilosu 150 dolardan ihracata gönderilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:09
Mersin'de temsili hasat: Kilosu 150 dolar! Dubai'ye gönderilecek....
Abone Ol google-news

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de örtü altında da birçok ürün yetiştiriliyor. Mut ilçesinde de açık ve örtü altında 15 bin 200 dekar alanda bu sene 24 bin 180 ton rekolte bekleniyor. Özellikle örtü altında üretilen eriklerin turfanda olması fiyatıyla üreticisini de sevindiriyor. Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramda 150 dolardan alıcı bulduğu belirtildi. Bir hafta içerisinde birçok serada hasatların yoğunlaşmasının beklendiği ifade edildi.

Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Türkiye'de eriğin yaklaşık olarak yüzde 21'ini üreterek birinci sırada olduğumuzu görüyoruz. Mut da Mersin içerisinde erik üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olan ilçemiz. Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.

Üretici Tayfun Gezer ise, "Bu yıl Türkiye’de ilk yeşil eriği biz çıkardık. Eriğimiz Rusya’ya ve Dubai’ye ihraç edilmekte. Küçük küçük başlayıp ondan sonra bölgedeki tüm çiftçilere yararlı olmak adına yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz. Devamı için de üretimi artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı üretim için yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hasat yaptıkları seradan 1 tonun üzerinde ürün beklediklerine dikkat çeken Gezer, fiyatın yüksek başladığını, ardından ürün çoğaldıkça düştüğünü kaydetti.


Mersin haberleri Erik haberleri hasat haberleri

İlgili Haberler

Silifke'de hasat başladı: Kilosunun 1000 TL olması bekleniyor!

Silifke'de hasat başladı: Kilosunun 1000 TL olması bekleniyor!
40 yıldır özel izinle bu işi yapıyor! Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor...

40 yıldır özel izinle bu işi yapıyor! Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor...
Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...

Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Madra Dağı eteklerinde yetişiyor! Kilosu 12 lira

Madra Dağı eteklerinde yetişiyor! Kilosu 12 lira
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti

Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!

Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?
Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi

Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!