Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamları hakkında, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:34
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
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TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olurken, yıllık yüzde 68.50'ye yükseldi. Veriler yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15 olduğunu gösterdi. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.68, yıllık yüzde 124.63 hesapladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 36 seviyesinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon rakamları hakkında değerlendirmede bulundu.

Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

 


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