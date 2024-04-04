Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan Washington'a gidecek: IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak

Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:49

Güncelleme: 04.04.2024 - 13:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidecek. Şimşek burada yatırımcılarla bir araya gelecek.

17 Nisan'dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Washington temaslarının ardından Şimşek New York'ta ayrı bir yatırım toplantısına katılacak.

FATİH KARAHAN DA EŞLİK EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Şimşek’e ziyaretinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. Mehmet Şimşek 23 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.

İŞBİRLİĞİ İDDİALARI VARDI...

31 Mart yerel seçimlerinden önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya gelmişti.

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüşme kamuoyunda seçimden sonra 'IMF ile işbirliği mi yapılacak?' sorusunu gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yalanlama gelmişti.