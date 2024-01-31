Bakan Şimşek, turizm hedefini açıkladı

Turizm gelirlerini değerlendiren Mehmet Şimşek, "2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:06
Bakan Şimşek, turizm hedefini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek turizm gelirini değerlendirdi. 

2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansının sergilendiğini belirten Şimşek, "Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek'in şunları kaydetti:

"2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik.

Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı.

Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı.

Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz.

2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."


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