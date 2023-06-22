Bakan Şimşek'in yardımcıları belli oldu... Hazine Bakan yardımcısı olan 4 isim kimdir?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:51

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR



Bakan Şimşek'in yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği, 2012-2015 yılları arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU



Bir diğer yardımcı İsmail İlhan Hatipoğlu, 1989-2019 yılları arasında gelirler kontrolörlüğü, gelir idaresi başkan yardımcılığı ve son olarak da iç denetim koordinasyon kurulu başkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

OSMAN ÇELİK



2016- 2018 yılları arasında Hazine müsteşarlığı yapan Osman Çelik ise 2015-2016 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

ZEKERİYA KAYA



Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevinden bulunan Zekeriya Kaya ise Mayıs 2017'den itibaren TCMB denetleme kurulu üyeliğini yürütüyor.