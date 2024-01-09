Bakan Şimşek'ten ABD kararı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Günleri'nin ilkini 11 Ocak'ta New York'ta düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle düzenlenecek toplantılara gitmeyecek ve çevrimiçi katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:07
Bakan Şimşek'ten ABD kararı!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Günleri'nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenleyecek. 

Ekonomi yönetimi yatırımcılarla buluşacak ve enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ile bankacılık gibi konularda sunumlar yapacak.

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak.

ÇEVRİMİÇİ KATILACAK 

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

Bloomberg'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak.

Bakan Şimşek Ankara'daki programları nedeniyle ABD'ye gitmeyecek. Şimşek, 11 Ocak'taki toplantılar çevrimiçi katılım gösterecek.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.


Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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