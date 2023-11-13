Bakan Şimşek'ten 'cari denge' değerlendirmesi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:16

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:16

Cari işlemler dengesi, eylül ayında 1,88 milyar dolar ile üç ay aradan sonra yeniden fazla verirken; Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.