Bakan Şimşek'ten 'CDS' mesajı: 'Risk primimiz 250 baz puanın altında'
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 249,8 ile yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine indi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Kredi Temerrüt Swap'ı (CDS) risk priminin 250 baz puanın altına indiğini açıkladı.
"DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR"
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir" dedi.
Şimşek'in paylaşımı şöyle:
CDS risk primimiz 250 baz puanın altında.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 7, 2024
2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.
2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49… pic.twitter.com/Tt6XRn6Gn3
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