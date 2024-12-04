Mehmet Şimşek'ten yatırım 'tavsiyesi': 'Bir yıl sigara içmeyip...'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 21:38

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da Halkbank Gençİz Zirvesi'ndeki konuşmasında sigara örneği üzerinden yaptığı yatırım tavsiyesi gündem oldu.

Bir yıllık sigara giderinin mevduata yatırılmasıyla 147 bin TL kazanılacağını ifade eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Yolda gelirken ben arkadaşlara 'Ortalama sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir?' dedim, 'Bilmiyoruz' dediler. Bizim Bakan Yardımcısını aradım, o da bilmiyormuş. 'Ben anlamam, uçaktan inince araştırın ortalama fiyatı söyleyin' dedim. 75.24 TL imiş, biz yuvarladık 75 TL. Günlük bir paket sigara içiyorsanız yıllık maliyeti size 27 bin 375 TL... Sadece bir yıl bunu içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınız. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir. Uzun süre içmezseniz apayrı bir konu, milyonlara çıkıyor. Dolayısıyla küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir."