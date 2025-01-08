Bakan Şimşek enflasyon planını açıkladı: 3 yıl sonra 2019'a geri döneceğiz!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:31

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın "2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programında konuştu. Enflasyon hedeflerine vurgu yapan Şimşek, "2025'te dezenflasyonun daha hissedilir hale gelmesini ve yapısal dönüşümün hızlanmasını hedefliyoruz. Bütçe disiplinini sağlamaya devam edeceğiz. Enflasyonu bu yıl yüzde 20'ye, gelecek yıl yüzde 10 civarına ve ardından tek haneye indirmeyi planlıyoruz" dedi. Şimşek’in hedeflerine göre enflasyon yaklaşık üç yıl içinde Ekim 2019’da açıklanan yüzde 8,55 seviyelerine düşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının başında yüzde 36 olan yıl sonu enflasyon tahminini 2024 Mayıs'ta 38'e, Kasım'da ise 44'e çıkarmıştı. Ayrıca 2025 yılı için açıklanan yüzde 21'lik enflasyon beklentisi ise revize edilmeden önce yüzde 14 seviyesindeydi.

DIŞ TALEP OLUMLU ETKİLENEBİLİR

2025'te Avrupa Birliği ve Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki büyüme beklentilerini olumlu olarak değerlendiren Şimşek, "Bu trend ihracatı destekleyici olacak" diyerek Avrupa ve ABD'nin ekonomik belirsizliklerine dikkat çekti. Şimşek, küresel enflasyondaki düşüşün destekleyici bir faktör olduğunu belirterek, "OVP ve ekonomik aktiviteleri destekleyen kısa vadeli finansal koşullar mevcut" diye ekledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRECEK

Şimşek, Türkiye’nin artan jeopolitik önemine vurgu yaparak, "2025'te Türkiye’nin lider rolü daha fazla takdir edilecek ve stratejik önemi artacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca petrol ve doğalgaz gibi emtia fiyatlarında büyük bir değişiklik beklenmediğini söyledi.

DÜNYA TİCARETİNDE DEĞİŞİM

ABD-Çin rekabetine değinen Şimşek, küresel ticarette parçalanmanın "yeni normal" haline geldiğini belirtti. Çin’in küresel imalat sanayisindeki payının hızla arttığını, buna karşın Avrupa, ABD ve Japonya gibi ülkelerin paylarının gerilediğini ifade etti.

"Dost ülkelerden tedarik önemli bir trend olmaya devam edecek" diyen Şimşek, ticaret politikası belirsizliklerinin yüksek olduğunu belirtti. ABD’nin yeni yönetimiyle ticaret politikalarının değişebileceğine ve bunun Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyebileceğine dikkat çekti.

PARİTE DALGALANMALARININ ETKİSİ

Şimşek, doların küresel para birimi olarak değerinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti: "Hammaddeyi dolarla ithal edip ihracatı Euro'yla yapıyoruz. Bu nedenle paritedeki dalgalanmalar rekabet gücümüzü doğrudan etkiliyor."