Bakan Şimşek’ten kripto açıklaması: 'Göz açtırmayacağız'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:43

Güncelleme: 16.04.2025 - 16:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, finansal sistemin suistimal edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Şimşek, daha önce finansal kuruluşlara yaptığı, yurttaşların kişisel ve finansal bilgilerinin yasa dışı bahis siteleriyle paylaşılmaması uyarısını ve bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeleri hatırlattı.

Mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu dile getiren Şimşek, yükümlülüklere uymayanların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere birçok yeni düzenlemenin hayata geçirildiğini aktardı.

Bu düzenlemelerin şeffaf ve güvenli bir finansal sistem inşa etmeyi amaçladığını vurgulayan Şimşek, sektör paydaşlarıyla bu konunun Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aracılığıyla paylaşıldığını ifade etti.

Finans sektöründeki paydaşlara seslenen Bakan Şimşek, şunları söyledi:

“Ülkemizin finansal sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildi.”

KRİPTO TRANSFERLERİNDE YENİ KURALLAR

Şimşek, bu çerçevede kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken yeni yükümlülükleri şöyle sıraladı:

“Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Kripto varlık transferlerinde uluslararası literatürde 'seyahat kuralı' olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek.”

Şimşek ayrıca, yasa dışı işlemlerde kullanılan gizlilik odaklı kripto varlıkların işlem gördüğü platformlara yönelik daha sıkı müşteri kabul şartlarının getirildiğini söyledi ve şu bilgileri paylaştı:

“Kara para aklama ve terörizmin finansmanında yoğun olarak kullanıldığına ilişkin tespitler olan 'stabil kripto varlıklar' da yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde MASAK tarafından bu alanda da gerekli düzenleme yapılacak. MASAK'ın yeni düzenlemeleri sadece kripto varlık platformlarını değil, ödeme kuruluşlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Ödeme kuruluşları artık basitleştirilmiş usulde müşteri kabul edemeyecek. Sanal ve fiziki POS terminalleri üzerinden yapılan işlemler ve bu terminallerin iş ilişkisiyle uyumlu şekilde kullanıldığının da sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz.”

Öte yandan, Bakan Şimşek kripto piyasasına yönelik uyarısını sosyal medya hesabı üzerinden de yineledi. Röportajını paylaşan Şimşek, düzenlemelere uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını bir kez daha vurguladı.