Mahfi Eğilmez'den TCMB'ye önemli uyarı: 'Uygulamaktan vazgeçin'
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz kararı öncesinde uygulanan para politikalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Eğilmez, güven kaybına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’da alacağı yılın üçüncü faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir öneride bulundu.
Eğilmez, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmayı önlemek amacıyla alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar kapsamında, gecelik borç verme yönteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.
Eğilmez, TCMB'nin güven kaybı yaşadığına ve enflasyonla mücadeleye olan inancın zedelendiğine şu ifadelerle dikkat çekti:
“TCMB Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz konusunda karar verecek. Kendilerine tavsiyem politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleridir. Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine dönerek bunun faizini yüzde 46'ya çıkarmaktır. Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek, itibar kaybı yaratmak suretiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın yitirilmesine yol açıyor. Unutmamak gerekir ki merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur.”
TCMB Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz konusunda karar verecek. Kendilerine tavsiyem politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleridir. Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine…— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) April 16, 2025
NE OLMUŞTU?
19 Mart'ta başlayan siyasi gelişmeler neticesinde Merkez Bankası, rezervlerden 45 milyar dolar civarında döviz satmak mecburiyetinde kaldı. 20 Mart’ta takvim dışı bir toplantı yapan TCMB, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı önlem olarak, gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkarmış; ancak politika faizini yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 41’de sabit tutmuştu.
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