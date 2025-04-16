Temmuz artışı için geri sayım başladı: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:19

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:19

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2025’in ilk üç ayında enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte, memur ve memur emeklilerine ocak ayında verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83’lük enflasyon farkı oluştu. Şu ana kadar toplam zam oranı yüzde 9,02 seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yılın ikinci çeyreğinde beklenen enflasyon oranları sırasıyla nisan için yüzde 3,07, mayıs için yüzde 2,20 ve haziran için yüzde 1,70 oldu. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon yüzde 17,91 olarak hesaplanacak.

Böyle bir senaryoda memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı yüzde 11,24 olacak. Bu orana temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 16,80’e yükselecek.

TAHMİNİ MAAŞ ARTIŞLARI

Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 617 TL olmuştu. Anket beklentilerine göre, temmuz ayında:

En düşük memur maaşının 51 bin 71 TL’ye,

En düşük memur emeklisi maaşının ise 22 bin 913 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Zam oranı, yalnızca düşük maaşları değil, farklı meslek gruplarını da etkileyecek. Örneğin:

1/4 derece bir öğretmenin maaşı 52 bin 935 TL’den 61 bin 828 TL’ye,

8/1 derece bir polisin maaşı 58 bin 938 TL’den 68 bin 839 TL’ye,

Bir hemşirenin maaşı ise 53 bin 465 TL’den 62 bin 447 TL’ye yükselecek.

Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemeleri, 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. Zam sonrası yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, ağustosta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine odaklanacak. Bu görüşmelerde kamu çalışanlarının 2026 sonuna kadar alacağı zam oranları belirlenecek.

Memurlar ve emekliler, açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlemeye devam ederken, maaş artışlarının hayat pahalılığı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi sürdürecek. Bu süreçte ekonomik gelişmeler ve izlenecek politikalar belirleyici olacak.