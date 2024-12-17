Bakan Şimşek'ten 'mücbir sebep' açıklaması: 'Değerlendireceğiz...'

Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki mücbir sebep uygulaması hakkında "Büyük ihtimalle esnaf ile küçük ve orta işletmeleri önceliklendirecek şekilde uzatacağız" açıklaması yaptı.

Bakan Şimşek'ten 'mücbir sebep' açıklaması: 'Değerlendireceğiz...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:40

TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 

Şimşek, deprem bölgesindeki mücbir sebebin kaldırılacağı yönündeki iddialarla ilgili soruya "Büyük ihtimalle esnaf ile küçük ve orta işletmeleri önceliklendirecek şekilde uzatacağız" yanıtı verdi.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ..."

Şimşek mücbir sebep halinin devam ettiğini, depremden etkilendiğini ispatlayamayan işletmeler için sürenin dolduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Mücbir sebeple ilgili komisyondan geçen bir düzenleme var. Biz, çok büyük ihtimalle oturup şirketlerin ölçeklerine göre -özellikle esnaf ile küçük ve orta işletmeleri önceliklendirecek şekilde- uzatacağız. Fakat büyük işletmeler ve etkilenmeyen işletmelere ilişkin de tabii ki, uzatmama durumunu değerlendireceğiz. 

Mücbir sebeple ilgili olarak deprem bölgesinde etkilenen bütün işletmelerimiz ve şahıslarla ilişkili olarak mücbir sebep devam ediyor. Sadece etkilendiğini ispat etmeyenlere yönelik süre doldu. Biz, ona ilişkin bir yasal düzenleme geldiğinde bütün boyutlarıyla değerlendireceğiz."


Etiketler: #Mehmet Şimşek

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