Bakan Şimşek'ten 'sıcak para' yanıtı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Şimşek, açıklamalarında küresel doğrudan yatırımlara da değindi.

Küresel doğrudan yatırımların milli gelire oranının yüzde 2’nin üstüne çıkacağına inandığını dile getiren Şimşek, böylece gelecek dönemde cari işlemler açığını borç yaratmayan kaynaklarla finanse etme imkanının oluşacağını ifade etti.

"KİMSEDEN PARA İSTEMEDİM"

Şimşek, yurt dışı ziyaretlerinde kimseden para istemediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bakın risk primimiz düştü, bu çok önemli. Şu anda ülke risk primimiz (CDS) 284 seviyesinde. Hedefimiz gelecek sene ülke risk primimizin 200 baz puanın altına düşmesidir. Kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler mayıs ayına göre 44,1 milyar dolar yükseldi. Bana 'Çok ülke dolaştınız, Türkiye'ye para gelmedi' dediler. Ben de dedim ki 'Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim. Türkiye’nin acil dış kaynağa ihtiyacı var, gelin bize para verin' demedik. Programımızı anlattım, 'Dijital dönüşüm olacak, gelin yatırım yapın' dedik. 'Yeşil dönüşüm olacak, gelin yatırım yapın' dedik. Yurt dışı seyahatlerimde Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinden ve sunduğu fırsatlardan bahsettim."