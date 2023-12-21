Bakan Şimşek'ten doları olanı üzecek haber! O uygulama kaldırılacak
Bakanlığının 2024 bütçesi üzerine TBMM'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'yi cazip kılan vergi düzenlemelerini gözden geçireceklerini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bakanlığın 2024 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Şimşek, Kur Korumalı Mevduatı (KKM) cazip kılan vergi düzenlemelerini gözden geçireceklerini söyledi.
KUR KRİZİ YARATABİLİR
Bakan Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin şu sözleri kaydetti:
"Finansal piyasalardaki istikrarı gözeterek programımızın diğer önemli bir hedefi olan KKM'den çıkış için gerekli adımları attık, atıyoruz. KKM stoku ağustos ayında 3,4 trilyon lirayla zirveyi bulmuştu, 8 Aralık itibarıyla 2,7 trilyona düşmüştür. Önümüzdeki dönemde KKM'yi şirketler ve bireyler nezdinde cazip kılan vergi düzenlemelerini de gözden geçireceğiz."
KKM ile ilgili getirilmesi düşünülen yeni düzenlemenin kur krizi yaratabileceği de gündeme geldi.
KKM’den çıkacak paranın TL mevduat hesaplarına değil, yeniden dövize yöneleceğinin riskinin altı çiziliyor.
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