Son Dakika... Bakan Vahit Kirişci açıkladı: Adana'da çalışmalar tamamlandı

Son dakika gelişmesi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:07
Son Dakika... Bakan Vahit Kirişci açıkladı: Adana'da çalışmalar tamamlandı
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci'nin açıklaması şöyle:

"Adana'mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."


Vahit Kirişci Son dakika Adana Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

Galatasaray, Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için kullanacak

Galatasaray, Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için kullanacak
Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu depremzedelere moral verdi

Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu depremzedelere moral verdi
İşçi Emekçi Birliği'nin depreme ilişkin açıklamasına polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var

İşçi Emekçi Birliği'nin depreme ilişkin açıklamasına polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var

En Çok Okunan Haberler