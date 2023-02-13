Son Dakika... Bakan Vahit Kirişci açıkladı: Adana'da çalışmalar tamamlandı
Son dakika gelişmesi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Bakan Kirişci'nin açıklaması şöyle:
"Adana'mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
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