Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması

08 Kasım 2022 Salı, 12:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.

Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASI

Gündemde yer alan başlıklar arasında kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılması planlanan düzenlemeler de vardı.

Bilgin, sözleşmelilerin kadro alınmasıyla ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüştükleri bir iki konu olduğunu da söyledi.

Bazı kamu kuruluşlarının talepleri olduğunu açıklayan Bilgin, ''Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır'' dedi.

EYT ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Bilgin, şu an gündemlerindeki konunun sözleşmeliler olduğunu belirtti.