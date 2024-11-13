Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' mesajı: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:01

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:04

Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca yurttaşın gözü 2025'te uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandığı komisyonda konuşan Bakan Işıkhan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 34 milyar lira asgari ücret desteği sağladık.

Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."