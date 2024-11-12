Özgür Özel kürsüde: Sendikalara asgari ücret için açık çağrı yaptı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:55

CHP Grup Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in transfer duyurusuyla başladı. İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'ye katıldı.

Bıyık'ın parti rozetini takan Özgür Özel, daha sonra yaptığı açıklamada, "Artık Trabzon'da daha çokuz, babaevinde daha çokuz, Türkiye'de daha çokuz, 414'üncü belediyemiz hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte CHP'nin kapısının açık olduğunu, babaevinin kapısının açık olduğunu hep vurguladık. Önümüzdeki hafta yeni katılımlar göreceksiniz. Ondan sonraki hafta yeni katılımlar göreceksiniz. Her geçen gün güçleniyoruz. Büyüyoruz CHP olarak iktidara yürüyoruz" dedi.

Gelecek haftalarda yeni katılımların olacağını söyleyen Özgür Özel, daha sonra gündemdeki konularla ilgili açıklamalarına başladı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

İZMİR'DEKİ FACİA

"İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Öğrendikçe insanın içi acıyor. 22 yaşında bir erken evlik yapıyor. Emekli bir felsefe öğretmeninin kızı Melis Akcan. Eşi hapse giriyor bu sefer kendisi başlıyor hurda toplamaya evde en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuk ve büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor. Sosyal hizmetler defalarca gelmiş, gitmiş. 17 kez çocukları almak için gidiyorlar, vermiyor. Bu düzen içinde beş çocuğu olan ve hurda toplamak zorunda kalan 27 yaşında kadın acıların en büyüğünü hem yaşadı hem de yaşattı. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz.

YOKSULLUĞA KİMSE GÖZÜNÜ KAPATAMAZ

Bu konu Türkiye'de yoksulluk, Türkiye'de güvencesizlik, Türkiye'de felaketlere karşı ya da aile içinde yaşananlara karşı kadınların dirençsizliği, sosyal devletin kanunlarla korunması gereken o çocuklar noktasında düştüğü birtakım açılar, neyse bu. Buna kimse gözü kapalı, kulağı kapalı kalamaz. Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak.

Türkiye'de korunmaya muhtaç çocukların bu durumundan ailenin itirazı, başka durumlar, objektif kriterler, bağımsız kurumlar, sivil toplumun dahil edilmesi, eksik neyse bu işin bu benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz.

ERDOĞAN'A 'ATATÜRK' YANITI

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde özlemle, minletle, rahmetle andık hep beraber. 81 ilde anma programları yapıldı. Saat 09:05 gece Türkiye'de yine hayat durdu. Çatıdaki işçi durdu, köprüdeki sürücü durdu, madende yerin 400 metre altındakiler durdu, şehirlerarası yolda kamyon şoförü durdu. Bütün Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde 1 dakika durdu. O'na minnetlerini, ona şükranlarını iletti. 9 Kasım'dan itibaren yüzbinler Anıtkabir'e aktılar. 10 Kasım'da resmi rakam 1 milyon 100 bin vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. Bugün burada "Benim iki büyük eserim var. Bunlardan bir tanesi cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi." diyen önderimizin, partimizin 1. genel başkanının, kurucumuzun huzurunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi tüm üyeleri adına kendisine minnetlerimizi sunuyorum.

İşine gelince Atatürkçü olanlar, sonra Atatürk'ün, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, "Ne ölüme ne dirime." diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar ama 15 Temmuz akşamı "Bulun bulun, Atatürk bayrağı, posteri bulun, il başkanlıklarımıza asın." diyenler, sıkıştığında, kafası bozulduğunda dönüp iki ayyaş deyip, sıkıştığında "Keşke 10 yıl daha yaşasaydı" diyenlerin samimiyetini bu milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Ama bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

1 Ocak'tan itibaren yurt dışından, çalıştı yurt dışında işçi. İnşaatta, Libya'da, Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Hollanda'da, Almanya'da gelirken bir telefon getirdi. Kaydettirmek, açtırmak için ?45.000 alacaklar. Yurt dışına çıkış harcı bugün 500, 720 yapacaklar. Her birimizin verdiği gelir vergisi beyannamesi için damga vergisi 467'ymiş, 672 olacak. Beyannameyi elektronik ortamda veriyorsun, olmayan beyannamenin üstüne yapıştırılmayan pulun damga vergisini alıyorlar, 672. Köprüler, otoyollar, tüneller en az yüzde 44 zamlanacak. Yapılan iğneden ipliğe her türlü ürüne bu zamlar fazlasıyla yansıyacak. Ama bir yandan da Türkiye'de birileri 17.002 asgari ücretle geçinmek zorunda kalacaklar.

Olması gereken asgari ücret 30.000 TL, biz bunun altında yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz bu ülkeyi size dar edeceğiz. Tüm sendikalara çağrımızdır, asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz.

AKP'NİN 'ETKİ AJANLIĞI' TEKLİFİ

Geçtiğimiz yasama yılında getirdiler, direndik geri çektiler. şimdi noterlik düzenlemesiyle geri getirmek istiyorlar. Muhalefet, muhalif gazeteciler, köyünü koruyan köylüler için bir sopa olarak getirmek istiyorlar. Hukukun en temel beklentisini bile aramadan. 'Birisi bana muhalifse ben onu başkalarını etki ajanı olarak etiketlerim kimseyi de konuşturmam'. Millet buraya milletvekili seçip yolladı, hukukçu arkadaşlar var. yabancı ülkenin buradaki taşeronu yakalanınca bir buçuk yıl ceza verebiliyoruz. Ama senin yazdığın gibi olursa dışarıdan çalışmalara YÖK para ayırmaz akademisyen fon bulur, 'etki ajanısın' diyecekler. Gazeteci dışarıdan fon bulur yayın yapar, 'etki ajanısın' diyecekler. Otoriterlik bulaşıcı, birbirlerinden öğreniyorlar. Bu etki ajanlığının patenti Sayın Putin'de. Sonra Gürcistan, Kırgızistan izlemiş. NATO Parlamenterler Meclisi'nde bu düzenlemenin demokrasiye tehdit olduğu bir karar bağlanmış. Bizim de üyelerimiz var hatta Faik Öztrak yönetici pozisyonunda. 18 üyenin 10'u AKP ve MHP'li. Bu 10 arkadaş NATO'da demokrasiye aykırı diye imza atmışlar. Devlet Bey için kolay, iki tanesini partiden atar. Senin milletvekillerin demokrasiye aykırı diye Mayıs ayında imza atıyorlar. Kırmızı alarm arkadaşlar! Hayvan hakları ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm! Esenyurt'taki görevli milletvekillerimiz dışında tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar."

AHMET ÖZER'İN TUTUKLULUĞU

Ahmet Özer halen tutuklu. Dün Serdar Ortaç hakkında iddia var, gece evine gitmişler. Kapıyı çalmışlar, duymayınca uyanmasını beklemişler. Uyanıp kapıyı açınca kendileri ifadeye davet etmiş. Doğrusu bu. Ahmet Özer'in kapısını kırdılar, eşini duvara vurdular, canlı bombaymışcasına o şartlar altında kaldırıp itibarsızlaştırdılar. Aramada avukat sokmadılar eve. Güya buldukları delillerle bir sürü yalan attılar. Remzi kartal ile telefonda görüştü diyorlar, kanıtı yok. . Velev ki görüşmüş, o gün akademisyen. Nasıl Sayın Yayman'a helal olan, Sayın Ahmet Özer'e haram oluyor? AK Parti ile CHP'li olunca bir şeyin serbest olması, yasak olması, suç olması, olmaması değişiyorsa bu ülke nasıl hukuk devletidir?

Ne terör örgütü üyesi? Ahmet Özer atadıysa şu PKK'lıları bir de biz görelim dedik 12 gün sokmadılar. En sonunda girdik. Dediler ki; kayyımı gördünüz mü? Şeytan görsün yüzünü! Göstere göstere seçilmiş CHP'li üyelerin odalarını göstermişler. Kayyımın bir odasını falan gösterememişler. AKP'li giriyor babasının evine girer gibi ama CHP'ye yasak. Neden? Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar.

BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK'E TEPKİ

Akın Gürlek hepsinden siyasiydi. Tayyip Bey'in en güvendiğiydi. Gezdirip gezdirip adalet katlettirdiğiydi, ödüllendirdi. 'Gel Akın' dedi geldi, 'geç Akın' dedi Bakan Yardımcısı oldu, ileride belki Bakan yapacaktı, belki milletvekili yapacaktı. O Akın Gürlek'i ne hikmetse gerisin geri İstanbul'a yolladı. Başsavcı yaptı ve bu operasyonu tasarlattı. Bakın bu Akın Gürlek dünya yargı tarihinin en mobilize hâkimidir, en hareketli hâkimi. Dünya yargı tarihinde bunun kadar hareketli bir hakim yoktur. Bakın, Enis Berberoğlu içeri atılacak Akın Gürlek. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak gelecek Akın Gürlek. Sözcü Gazetesi davası FETÖ ile Sözcü gibi bir gazeteyi ilişkilendirecek. Burak Bey gibi bir Atatürkçüye FETÖ'cü damgası vurulacak Akın Gürlek, Hrant Dink davasında karartılan delillerin peşine düşülmeyecek, suçlular beraat ettirecek Akın Gürlek. Sırrı Süreyya Önder davasında Akın Gürlek. TTB davası Akın Gürlek. Çağdaş Hukukçular Akın Gürlek. Murat Aksoy, Atilla Taş, Akın Gürlek. Grup Yorum Akın Gürlek. Bir mahkemede olsa nasıl hepsi düşsün oraya? Mümkün olduğunca Akın'a düşürüyorlar, düşürmeyen yere Akın koşup tutuyor.

ELİF GÜLŞAH GÜRLEK'İN SPK ÜYELİĞİ

Eğer ki 'Ben Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısıyken SPK üst yönetimine atanmam liyakata uygundur, vicdana uygundur, ahlaka uygundur' diyorsa hanfendi kendisinden özür dilerim. Hakkını helal etsin. Ama bunu diyemiyorsa kendisine bir şey demem. Ama o Akın Gürlek'in benden çekeceği var.

ERDOĞAN'A 'İKİNCİ PARTİ' YANITI

10 Kasım'daki bütün çabalarına rağmen kutuplaşmaya sebebiyet verecek, çatışmaya sebebiyet verecek söylediği hiçbir söze cevap vermeyeceğiz. Niye? İşine öyle geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 31 Mart'tan önce "Tayyip Bey sövdü, Devlet Bey sövdü. Ne dedik? 'Canınız sağ olsun. Niye? 'Emekli konuşacağım' dedim. Niye? 'Asgari ücret konuşacağız, yoksulluk konuşacağız' dedik. 'Aslan gibi adaylarımız var, onları tanıtacağız' dedik. 31 Mart akşamı 1'inci parti olduk. O günden bugüne parti 1. parti.

Tutmuş orada efendim, Cumhuriyet Halk Partisinden bahsederken şöyle bir şey söylüyor: 'Türkiye'nin 2. partisi'. Yok öyle bir şey. Sadece bir yerde o var. Nerede biliyor musunuz? Üye sayısında. Çünkü biz sizin gibi kapınıza varan garibana 'Kimliğini getir, üye olmadan önce sosyal yardım alamazsın' demeyiz. 'Üye olmayana kömür dağıtmıyoruz' demeyiz. İşe girmek isteyenin babasını, ninesini, dedesini CHP'den istifa ettirip AK Parti'ye kaydettiren sizsiniz. Üye sayısında bizi böyle geçersiniz. Son seçimlerde 47 yıl sonra büyük bir gururla yüzde 38 oyla Türkiye'nin 1. partisi Cumhuriyet Halk Partisi.Tayyip Bey'in, Tayyip Bey'in zoruna gitse de Adalet ve Kalkınma Partisi şimdilik 2. partisi, yakında 3. partisi ve en sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi tarihteki yerini alacak.