Asgari ücret maratonu başlıyor: Zam ve enflasyon beklentileri neler?

ASGARİ ÜCRET GERÇEKLEŞEN Mİ HEDEF ENFLASYONA GÖRE Mİ ZAMLANACAK?

Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye’de şu an yıllık enflasyon yüzde 48,58. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 46.

Asgari ücrete, gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırsa bunun yüzde 44-46 civarında olması bekleniyor. Eğer asgari ücret 2025'in hedef enflasyonuna göre zamlanırsa bunun yüzde 21-26 civarında olması öngörülüyor.