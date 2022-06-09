Bakan Yellen: 'ABD'de yüksek enflasyon 10 yıl sürecek bir problem olmayacak'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen yıl başlayan yüksek enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmayacağını belirterek Biden yönetiminin koronavirüs salgını sırasında devreye aldığı yardım paketinin fiyat artışlarına ancak "ılımlı miktarda" etkisi olduğunu ifade etti.
Temsilciler Meclisi komitesinin sorularını yanıtlayan Yellen, Mart ayından bu yanan yüzde 8'in üzerinde seyreden enflasyonun ABD için "kabul edilemez" olduğunu belirterek Fed'in ortalama yüzde 2 enflasyon hedefini ise "uygun bir hedef" olarak değerlendirdi.
Yellen, neden bazı ekonomistlerin enflasyonu kökü kazınması zor bir sorun olarak niteledikleri sorusuna yanıt olarak, "Enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmadığını düşünüyorum" dedi.
Enflasyondaki yükseliş emekli ve sabit gelirli çalışanların alım gücünün düşmesine yol açarken, gelirlerin toparlanması uzun bir zaman alıyor.
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Yellen'e defalarca Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin yüksek enflasyona yol açıp açmadığını sordular.
Yellen, "Bu harcamalar Amerikalılar için çok faydalı oldu ve enflasyona ancak ılımlı miktarda etkisi bulundu" dedi.
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