Bakanlığa şikâyet edildiler: Milyarlar kazanıp vergi ödemiyorlar!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:21

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:57

Türkiye’de konaklama ve tatil paketi satan global turizm şirketleri, kurumlar ve gelir vergisi ödemiyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, merkezleri yurt dışında olduğu için Türkiye’de ofisleri bulunmayan devler, yaptıkları satışlarla milyarlarca lira gelir elde ediyorlar. Türkiye pazarında başı San Fransisco merkezli Airbnb çekiyor. Onu sırasıyla Tripadvisor, Agoda, Expedia (trivago) izliyor.

REKABET ŞARTLARI EŞİTLENMELİ

Türk şirketleri ile sektör dernekleri ise, aynı sektörde kendileri gibi kazanç elde eden yabancı şirketlerin ancak kendileri gibi vergiye tabi olmamasının rekabeti bozduğunu belirterek konuyu pek çok kez ilgili bakanlığa taşımış.

Bununla birlikte henüz somut bir adım atılmış değil. Binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm vergilerini düzenli ödeyen yerli şirketler, yabancılar ile bu nedenle fiyat konusunda rekabet edemediklerini, sektörde şartların eşitlenmesi gerektiğini belirtiyor.

MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETLER

Global turizm şirketlerinin satış ve ciro rakamları dudak uçuklatıyor. Sadece Airbnb, dünya çapında yaptığı satışlardan geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir kaydetti. Toplam geceleme sayısında ise 120 milyonu aştı. Şirketin toplam değeri 30 milyar avroyla ölçülüyor.

Sektörün diğer bir oyuncusu Agoda da 2017’de Türkiye’de faaliyetleri durdurulan Booking Holdings bünyesinde yer alıyor. Merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tripadvisor ve Expedia’nın sahibi olduğu Trivago da büyük satış ve ciro rakamlarıyla anılıyor. Bu şirketlerin en güçlü olduğu pazarlardan biri de Türkiye. Dev şirketlerin, ülkemizde online turizm satış kanallarından aldıkları pazar payları, her geçen gün daha da artıyor.

DERNEKLER DAVA AÇMIŞTI

Yakın zamanda Airbnb gelirlerine getirilen vergilendirme, tamamen bu kanalla satış yapan kişilere özgü olarak devreye alınmıştı. Airbnb’ye üye olarak oda kiralayanlardan vergi alınacağı açıklanmıştı. Ancak bu düzenleme tepe şirketler için değildi. Sektör oyuncuları konuyla ilgili “2018-2019 tarihlerinde bahsi geçen şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili bazı adımlar atıldı; hatta sektör dernekleri dava da açtı.

Ancak sürecin ne olduğu belirsiz. Airbnb’ye getirilen vergi, kamuoyunda yanlış anlaşıldı. Konu, bu kanalla gelir elde edenlerden vergi alınması. Global aracıdan değil” açıklamasında bulundu.