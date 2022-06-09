Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi

09 Haziran 2022 Perşembe, 20:53

Saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanlığı atılacak yeni ekonomi adımlarının bu akşamdan itibaren açıklanacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır" denildi.

Açıklamanın ardından dolar/Türk Lirası kuru, 17.28 TL'den 16.28 TL'ye kadar geriledi. Türkiye saati ile 20.22'de dolar/TL kuru, 16.92 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise 18.41 TL seviyesinden 17.85 TL'le kadar düştü. Türkiye saati ile 20.22'de kur, 17.99 üzerinde bulunuyor.

Öte yandan Altın fiyatları da 1000 TL'nin altına geriledi.