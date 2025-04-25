Bakanlık açıkladı: Bugün hesaplara yatırılacak!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:02

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:02

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçileri sürdürülebilir üretim konusunda desteklediklerini ve bereketin yüzyılına kararlı adımlarla ilerlediklerini iddia eden Yumaklı, "6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları şu şekilde dağıtıldı:

Mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 TL

Hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 TL

Kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 TL

Sertifikalı tohum kullanımı için 6 milyon 77 bin 957 TL olarak belirlendi.

Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0" olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.