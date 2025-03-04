Bakanlık açıkladı: Dış ticarette yüzde 20'lik dev açık!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:47

Güncelleme: 04.03.2025 - 15:47

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 1,5 oranında azalışla 20 milyar 776 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 oranında artışla 28 milyar 930 milyon dolar oldu.

İTHALAT ARTIŞ GÖSTERDİ

İhracatın ithalatı karşılama oranı 3,9 puan azalarak yüzde 71,8 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,7 puan azalarak yüzde 86,4 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artarak yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKE RUSYA

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 2,1 oranında artışla 41 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 oranında artışla 57 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yüzde 21,2 artışla 15 milyar 692 milyon dolara ulaştı.

Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 688 milyon dolar), ABD (1 milyar 195 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 175 milyon dolar) oldu.

Şubat ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

Şubat ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya (3 milyar 982 milyon dolar), Çin (3 milyar 546 milyon dolar) ve ABD (2 milyar 422 milyon dolar) oldu.

Şubat ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 61,3 oldu.