En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Yüzde 47,5'e varan faiz oranları sunan bankalar arasındaki yarış sürüyor. İşte bankaların güncel mevduat faizleri ve kazançları...

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 15:34
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı hız kesmeden devam ediyor. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Yatırımcılar için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, vade sonunda sağladıkları kazançlarla dikkat çekiyor. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

MEVDUAT FAİZLERİNDE BEKLENTİLER NELER?

PPK toplantısı öncesinde yatırımcılar, TCMB'nin alacağı faiz kararını yakından takip ediyor. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Mevduat faizleri politika faizi kararına bağlı olarak yön bulurken bankaların sunduğu oranlar da yatırımcıların kararlarında belirleyici oluyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Özellikle yüksek faiz avantajı sunan bankalar mevduat sahipleri için cazip seçenekler oluştururken faizlerin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

PPK toplantısının ardından bankaların faiz politikalarında değişiklik olup olmayacağı yakından takip edilecek.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

İşte güncel mevduat faizleri ve bankaların sağladığı net kazançlar:

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 13 bin 413 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 413 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 14 bin 158 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 158 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16 bin 394,52 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 394 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16 bin 767 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 767 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17 bin 512 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 512 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17 bin 512 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 512 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 17 bin 698 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 698 TL

Mevduat faizi aylık mevduat vadeli mevduat TL mevduatları

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