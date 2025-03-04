En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Yüzde 47,5'e varan faiz oranları sunan bankalar arasındaki yarış sürüyor. İşte bankaların güncel mevduat faizleri ve kazançları...
Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Yatırımcılar için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, vade sonunda sağladıkları kazançlarla dikkat çekiyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE BEKLENTİLER NELER?
PPK toplantısı öncesinde yatırımcılar, TCMB'nin alacağı faiz kararını yakından takip ediyor.
Mevduat faizleri politika faizi kararına bağlı olarak yön bulurken bankaların sunduğu oranlar da yatırımcıların kararlarında belirleyici oluyor.
Özellikle yüksek faiz avantajı sunan bankalar mevduat sahipleri için cazip seçenekler oluştururken faizlerin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.
PPK toplantısının ardından bankaların faiz politikalarında değişiklik olup olmayacağı yakından takip edilecek.
İşte güncel mevduat faizleri ve bankaların sağladığı net kazançlar:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 13 bin 413 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 413 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14 bin 158 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 158 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 16 bin 394,52 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 394 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16 bin 767 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 767 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 512 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 512 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 17 bin 698 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 698 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi