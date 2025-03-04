Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? 2024'te emekli olanlar 2025'tekilerden ne kadar fazla maaş alacak? Emeklilik başvurusu yapmayanlar ne kadar kaybedecek? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 13:08
Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı çekmesine neden olurken geçen yıl emeklilik başvurusu yapmayanların yüzde 30 daha az maaş alacağı öğrenilmişti.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Emeklilik sistemindeki bu büyük sorunu çözmeye yönelik bir adım atılmazken geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme verilerinin ardından, yeni yılda emekli olanların maaşlarında küçük düzenlemelere gidileceği belirtildi.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

EMEKLİLERİN GÜNCELLEME KATSAYISI ARTACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta açıkladığı büyüme rakamlarına göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdü. 

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

GSYH'DAKİ ARTIŞ

Gayri safi yurtiçi milli hasıla (GSYH)’daki bu artış, mevzuat gereği emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının 0,96 puan artmasına neden olacak.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

TARİH AÇIKLANDI

Bu artış sadece 1 Ocak 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusu yapan kişileri etkileyecek.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN BELİRLENECEK

Hesaplama sistemindeki değişiklikler nedeniyle emeklilerin maaşları nisan ayından itibaren yeniden hesaplanacak. 

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

1 Ocak 2025 sonrası emekli olanların maaşları, yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin, 30 bin TL emekli maaşı, 30 bin 219 TL’ye yükselecek.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Şubat ve mart ayında emekli maaşı bağlananlar nisan ayında alacakları maaşla farkı ödenecek. 

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Örneğin, ocak ayında dilekçe verip şubat ayında maaşı bağlananların aradaki farkı nisan maaşında alacak.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

DİLEKÇE ÖNCESİ BAĞLANAN MAAŞLAR YÜZDE 30 DAHA FAZLA OLACAK

31 Aralık 2024 ve öncesinde emeklilik dilekçesi verenler, yeni yılda emekli olanlardan yüzde 30 daha fazla maaş almaya devam edecek.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Emeklilik dilekçesini 2024 yılı sonuna kadar veren özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe veren kamu işçileri, 2024 yılında 1,8616 güncelleme katsayısına tabi olacak. 

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Başka bir deyişle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulanacak. 

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Bu da 2025 sonrası emekli maaşı bağlananlarla kıyaslandığında maaşlarının yüzde 30 civarında artış sağlayacak.

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: O şartı sağlayanların aylıkları artacak!

Eğer herhangi bir değişiklik yapılmazsa geçen yıl emekli olanlar yurttaşlar ömürleri boyunca bu yıl emekli olanlardan yüzde 30 daha fazla maaş almaya devam edecek.

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