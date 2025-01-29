TCMB'den dijital Türk Lirası için yeni model: Banka hesabı gerekmiyor!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:39

Güncelleme: 29.01.2025 - 13:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Dijital Türk Lirası: Fayda ve Fırsatlar" başlıklı analizinde, dijital Türk lirası hesapları için banka hesabı gerektirmeyen bir model tasarımını ön plana çıkardığını duyurdu. Analizde, dijital Türk lirası ile ödeme ve transfer işlemlerinde finansal aracı kurumlardan bağımsız bir yapı hedeflendiği belirtildi.

BANKA HESABINA İHTİYAÇ DUYULMAYACAK

TCMB'nin "Merkezin Güncesi" blog sayfasında yayımlanan bu analiz, dijital Türk Lirası'nın finansal kapsayıcılığı artırma, ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümler geliştirme ve bölünmüşlüğü azaltma gibi önemli katkılar sağlamasının beklendiğini vurguluyor. Ayrıca, dijital paranın, geleneksel banka hesaplarına ihtiyaç duymadan tüm yurttaşlar için erişilebilir bir ödeme aracı sunacağı kaydedildi.

DİJİTAL TÜRK LİRASI PROJESİNİN AŞAMALARI

Dijital Türk Lirası'nın, 2020 yılında başlatılan kavram ispatı çalışmalarının ardından, 2023'teki pilot testlerle önemli aşamalar kaydettiği ifade ediliyor. Proje kapsamında dijital para, mevcut ödeme sistemlerine entegre edilerek, hem bankacılık sistemine erişimi yaygınlaştırmayı hem de kullanıcılar için yeni ödeme çözümleri sunmayı amaçlıyor.

FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE AKILLI ÖDEMELER

Bunun yanı sıra, dijital Türk Lirası'nın finansal teknoloji ekosisteminde önemli bir fırsat oluşturduğu, özellikle akıllı ödemeler gibi yenilikçi kullanım alanlarına olanak tanıyacağı belirtiliyor. Analiz, dijital para etrafında inşa edilecek platformlarla finansal inovasyonu desteklemek ve dijital paranın gelecekteki gelişimini sağlamak için dinamik bir yaklaşım benimsenmesinin gerektiğini ifade ediyor.