Emekli maaşlarına zam yolda: En düşük emekli maaşı yeni yılda ne kadar olacak?
Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük merak konusu. Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından gözler yıl sonu enflasyon oranına çevrildi. Peki, ocak ayında emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü maaşlara yapılacak zam oranında. Kasım ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından, yılın son enflasyon oranı büyük merakla bekleniyor. Hatırlanacağı gibi daha önce en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, Ocak ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? 2025'te en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER ENFLASYONDA
Yeni yıl öncesi, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kamuoyunun gündeminde. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yılın son enflasyon oranı daha da önem kazandı.
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak 2025'te maaşlara ne kadar zam yapılacağı, enflasyon farkı ve zam oranına göre netleşecek. İşte, zam oranlarına dair son detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN 2025 MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için yüzde 15 + yüzde 10 oranında maaş artışı gerçekleştirilmiş, ayrıca enflasyon farkları da maaşlara yansıtılmıştır. Bu düzenlemelerle Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu artışlar sayesinde, en düşük devlet memuru maaşı 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükselmiştir. Bu tablo, hükümetimizin kamu çalışanlarına verdiği önemi ve hassasiyeti açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılı için ise kamu görevlileri ve emekliler için yüzde 6 + yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
Işıkhan, "Enflasyon farklarının yüksek olması durumunda, farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerimizin alım gücünü korumaya yönelik kararlılığımız sürecektir" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI IÇIN YENİ ADIM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'ye yaptığı açıklamada, 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Yılmaz, "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" dedi.
MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ ZAM ORANINI ŞEKİLLENDİRDİ
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak.
Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ayında yüzde 15,45 oranında zam alacak. 2024'te ise emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, 3 Ocak 2025'te aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve emeklilerin zam oranı kesinlik kazanacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
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