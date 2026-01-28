Bakanlık düğmeye bastı: Restoranlarda servis ücreti kaldırılıyor!

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedelleri kaldıracak düzenlemede sona yaklaştı. Hazırlanan düzenlemenin temel hedefi, tüketicilerin hesap öderken karşılaştığı ilave maliyetleri ortadan kaldırmak ve fiyatlandırmayı net hale getirmek.

MASA VE SERVİS BEDELİ TALEP EDİLEMEYECEK

Karar’da yer alan habere göre, hazırlanan yönetmelik taslağıyla birlikte işletmeler masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.

MENÜ FİYATI NİHAİ BEDEL OLACAK

Mevcut uygulamada işletmeler, fiyat listelerinde açıkça belirtmek koşuluyla kuver veya servis ücreti alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu istisnanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Böylece menüde yer alan fiyat, servis ve sunum dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği nihai tutar olacak.

ŞEFFAFLIK VE TÜKETİCİ KORUMASI AMAÇLANIYOR

Düzenleme ile tüketicinin sipariş vermeden önce ödeyeceği tutarı net biçimde bilmesi hedefleniyor. Hesap aşamasında adisyona eklenen beklenmedik kalemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DENETİMLER ARTACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından 81 ilde denetimlerin sıklaştırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Tüketiciler, mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine şikâyet edebilecek.