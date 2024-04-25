Bakanlık kafe ve restoranları denetledi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:58

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:58

Ticaret Bakanlığı ekipleri 5 ilde kafe ve restoranları denetledi.

Bakanlık ekipleri, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Çanakkale'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Üsküdar'da yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin yanı sıra marketleri denetledi.