Bakanlık net rakamları yayımladı: Hangi sendikanın kaç üyesi var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri, 3 Temmuz 2026 tarihli ve 33299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Türkiye'de toplam 3 milyon 82 bin 768 kamu görevlisinin 2 milyon 403 bin 189'u herhangi bir sendikaya üye oldu. Böylece kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96'ya yükseldi. Geçen yıl bu oran yüzde 76,88, sendikalı kamu görevlisi sayısı ise 2 milyon 319 bin 157 olarak kaydedilmişti.

MEMUR-SEN LİDERLİĞİNİ KORUDU

Konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip yapı bu yıl da Memur-Sen oldu. 2025 verileriyle karşılaştırıldığında konfederasyonların üye sayılarındaki değişim şöyle gerçekleşti:

Memur-Sen 'in üye sayısı 1 milyon 78 bin 831'den 1 milyon 130 bin 8'e yükseldi. Böylece konfederasyon 51 bin 177 yeni üye kazandı.

'in üye sayısı 1 milyon 78 bin 831'den 1 milyon 130 bin 8'e yükseldi. Böylece konfederasyon 51 bin 177 yeni üye kazandı. Türkiye Kamu-Sen 'in üye sayısı 560 bin 60'tan 536 bin 151'e gerileyerek 23 bin 909 kişi azaldı.

'in üye sayısı 560 bin 60'tan 536 bin 151'e gerileyerek 23 bin 909 kişi azaldı. Birleşik Kamu-İş 'in üye sayısı 176 bin 866'dan 199 bin 888'e yükseldi. Artış 23 bin 22 kişi oldu.

'in üye sayısı 176 bin 866'dan 199 bin 888'e yükseldi. Artış 23 bin 22 kişi oldu. KESK 'in üye sayısı 166 bin 266'dan 161 bin 591'e düştü. Kayıp 4 bin 675 kişi olarak gerçekleşti.

'in üye sayısı 166 bin 266'dan 161 bin 591'e düştü. Kayıp 4 bin 675 kişi olarak gerçekleşti. Devlet Memurları Konfederasyonu 'nun (DMK) üye sayısı 106 bin 508'den 99 bin 679'a gerileyerek 6 bin 829 kişi azaldı.

'nun (DMK) üye sayısı 106 bin 508'den 99 bin 679'a gerileyerek 6 bin 829 kişi azaldı. Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu'nun (HÜR SEN) üye sayısı ise 31 bin 599'dan 39 bin 184'e yükseldi. Böylece 7 bin 585 kişilik artış kaydedildi.

İKİ YENİ KONFEDERASYON LİSTEYE GİRDİ

2026 yılında bağımsız sendikalar arasından iki yeni konfederasyon kuruldu.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) 36 bin 505 üyeyle, Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) ise 16 bin 871 üyeyle istatistiklerde ilk kez yer aldı.

Bu ayrışma nedeniyle herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan bağımsız sendikaların toplam üye sayısı 146 bin 724'ten 133 bin 780'e geriledi. Söz konusu düşüşün üye kaybından değil, KASK ve AL-KON'un ayrı konfederasyon olarak tescil edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Sekiz konfederasyon arasında Memur-Sen, Birleşik Kamu-İş, HÜR SEN, Birlik-Sen ve Mühendis Tek-Sen üye sayılarını artırırken, Türkiye Kamu-Sen, KESK ve DMK'nin üye sayıları azaldı.

EĞİTİM HİZMET KOLU İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolu 1 milyon 323 bin 917 kamu görevlisiyle en fazla istihdamın bulunduğu hizmet kolu olmaya devam etti.

Bu alandaki sendikaların üye sayıları şöyle sıralandı:

Eğitim Bir-Sen (Memur-Sen): 428 bin 618'den 444 bin 429'a yükseldi. Artış 15 bin 811 kişi oldu.

428 bin 618'den 444 bin 429'a yükseldi. Artış 15 bin 811 kişi oldu. Türk Eğitim-Sen (Türkiye Kamu-Sen): 249 bin 447'den 236 bin 515'e geriledi. Kayıp 12 bin 932 kişi olarak gerçekleşti.

249 bin 447'den 236 bin 515'e geriledi. Kayıp 12 bin 932 kişi olarak gerçekleşti. Eğitim-İş (Birleşik Kamu-İş): 149 bin 13'ten 153 bin 915'e yükselerek 4 bin 902 yeni üye kazandı.

149 bin 13'ten 153 bin 915'e yükselerek 4 bin 902 yeni üye kazandı. Eğitim Sen (KESK): 82 bin 986'dan 82 bin 575'e geriledi. Üye sayısı 411 kişi azaldı.

82 bin 986'dan 82 bin 575'e geriledi. Üye sayısı 411 kişi azaldı. Hürriyetçi Eğitim-Sen (HÜR SEN) ise 25 bin 603'ten 30 bin 447'ye çıkarak dikkat çeken artışlardan birine imza attı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜYE SAYISI ARTTI

Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda kamu görevlisi sayısı 848 bin 44'e ulaştı.

Bu hizmet kolunda:

Sağlık-Sen'in (Memur-Sen) üye sayısı 273 bin 831'den 296 bin 290'a yükseldi.

üye sayısı 273 bin 831'den 296 bin 290'a yükseldi. Türk Sağlık-Sen'in (Türkiye Kamu-Sen) üye sayısı 130 bin 991'den 126 bin 466'ya geriledi.

üye sayısı 130 bin 991'den 126 bin 466'ya geriledi. SES'in (KESK) üye sayısı 27 bin 829'dan 27 bin 717'ye düştü.

üye sayısı 27 bin 829'dan 27 bin 717'ye düştü. Sağlık alanında ayrıca Hekimsen'in (AL-KON) üye sayısı 20 bin 894'ten 16 bin 493'e gerilerken, bağımsız Hekim Birliği'nin üye sayısı 26 bin 893'ten 26 bin 272'ye indi.

DİĞER HİZMET KOLLARINDA SON DURUM

Diğer hizmet kollarında en fazla üyeye sahip sendikalarda da çeşitli değişiklikler yaşandı.

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda Büro Memur-Sen'in üye sayısı 117 bin 46'dan 126 bin 589'a yükselirken, Türk Büro-Sen'in üye sayısı 88 bin 766'dan 81 bin 750'ye geriledi.

Yerel yönetim hizmetlerinde Bem-Bir-Sen 54 bin 893 üyeye ulaşırken, Tüm Bel-Sen'in üye sayısı 30 bin 1'e düştü.

Tarım ve ormancılık hizmetlerinde Toç Bir-Sen'in üye sayısı 50 bin 994'e yükselirken, Diyanet ve vakıf hizmetlerinde Diyanet-Sen 89 bin 26 üyeye ulaştı.

Enerji, sanayi ve madencilik hizmetlerinde Enerji Bir-Sen'in üye sayısı 15 bin 542'ye gerilerken, basın, yayın ve iletişim hizmetlerinde Birlik Haber-Sen'in üye sayısı 13 bin 3 olarak kaydedildi.

Ulaştırma hizmetlerinde Ulaştırma Memur-Sen'in üye sayısı 9 bin 746'ya düştü.

Kültür ve sanat hizmetlerinde Türk Kültür Sanat-Sen'in üye sayısı 6 bin 965'e yükselirken, Kültür Memur-Sen 7 bin 86 üyeye ulaşarak bu hizmet kolunda ilk sıraya yerleşti.

Bayındır, inşaat ve köy hizmetleri alanında ise Bayındır Memur-Sen'in üye sayısı 22 bin 410'a yükseldi.