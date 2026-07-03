ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Eşel mobil sistemi kademeli olarak kaldırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu uyarınca akaryakıt ve akaryakıt dışındaki petrol ürünleri ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda güncelleniyor.

Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, söz konusu ürünlerin ÖTV oran ve tutarlarında sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanı tarafından değişiklik yapılabiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sisteminin kapsamı yeniden düzenlendi. Karara göre sistemin üç ay içinde kademeli olarak sona erdirilmesi hedefleniyor.

ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin, LPG otogaz, LPG tüpgaz ve benzeri ürünlerde, kamuoyunda eşel mobil sistemi olarak bilinen uygulama kapsamında yurtiçi rafineri fiyatlarındaki değişimlerin ÖTV ve pompa fiyatlarına yansımasını belirleyen mevcut yüzde 75-yüzde 25 oranları revize edildi.

Buna göre, yurtiçi rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak.

Rafineri fiyatlarında düşüş olması durumunda ise indirimin tamamı kadar ÖTV tutarında artış yapılacak. Ayrıca sistem, başka bir koşul aranmaksızın 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak.

Yİ-ÜFE GÜNCELLEMESİ TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE UYGULANMAYACAK

ÖTV Kanunu kapsamında yapılması gereken Yİ-ÜFE güncellemesinin, Kanun'a ekli (I) sayılı listedeki tüm ürünler için bu yılın temmuz-aralık döneminde uygulanmaması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren eşel mobil sisteminin yaklaşık dört aylık uygulama sürecinde dezenflasyonla mücadeleye önemli katkı sağladığını değerlendirdi.

Bakanlık, ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinin azalmaya başlaması ve uluslararası petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin görülmesi nedeniyle, sistemin en geç üç ay içinde kademeli olarak kaldırılmasının enflasyon üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediğini bildirdi. Böylece sistemin bütçe üzerindeki mali yükünün de sona erdirilmesi amaçlanıyor.

SİGARADA ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaradaki maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Sigarada uygulanan vergilendirme sisteminde, her yıl ocak ve temmuz aylarında asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları altı aylık Yİ-ÜFE oranında güncellenirken, nispi ÖTV oranı sabit kalıyordu.

Yeni düzenleme kapsamında sigaraya uygulanan vergi oranı yüzde 42, asgari maktu vergi tutarı 2,2953 TL, maktu vergi tutarı ise 23,7404 TL olarak belirlendi.

Ayrıca sigara ürünlerinde de bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE güncellemesi uygulanmayacak.

SİGARADA 'DAHA DENGELİ ZAM' HEDEFLENİYOR

Düzenlemeyle sigarada uygulanan nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi. Böylece üreticilerin 1 TL'lik fiyat artışı yapabilmesi için gerekli asgari nihai fiyat artışı 3,19 TL'den 2,91 TL'ye düşürüldü.

Nispi vergi oranındaki indirimin oluşturabileceği gelir kaybının ise paket başına alınan maktu vergi tutarındaki artışla telafi edilmesi öngörülüyor.

Bu değişiklikle hem sigara fiyatlarındaki artışların daha dengeli gerçekleşmesi hem de vergi gelirlerinde kayıp yaşanmaması hedefleniyor.

Sigara dışındaki tütün mamullerinde ise 2026 yılının temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Alkollü içeceklerde de aynı dönem için Yİ-ÜFE oranında ÖTV güncellemesi uygulanacak.