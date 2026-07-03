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TÜİK verisi sonrası tüm kalemler güncellendi: İşte yeni bedelli askerlik ücreti, engelli maaşı ve kıdem tazminatı tavanı

TÜİK verisi sonrası tüm kalemler güncellendi: İşte yeni bedelli askerlik ücreti, engelli maaşı ve kıdem tazminatı tavanı

3.07.2026 10:48:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK verisi sonrası tüm kalemler güncellendi: İşte yeni bedelli askerlik ücreti, engelli maaşı ve kıdem tazminatı tavanı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı enflasyon verileriyle memur maaş katsayısındaki artış oranı netlik kazandı. Belirlenen yeni katsayı doğrultusunda bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları başta olmak üzere sosyal haklar ve kamu ödemeleri yeniden düzenlendi.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretinden 65 yaş aylığına, engelli maaşlarından kıdem tazminatı tavanına kadar birçok ödeme ve ücrette değişikliğe yol açtı.

Böylece milyonlarca hak sahibini ve mükellefi ilgilendiren yeni ödeme tutarları da netleşmiş oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ YÜKSELDİ

Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti ile bazı idari yaptırım tutarları yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi açıklamasının esas alınacağı yeni tarifeye göre bedelli askerlik ücreti, yapılan ön hesaplamalara göre 416 bin 361 TL 30 kuruştan 472 bin 653 TL 34 kuruşa yükseldi.

Yoklama kaçağı ve bakaya durumundakilere uygulanan günlük idari yaptırım tutarı ise 4 bin 857 TL 55 kuruştan 5 bin 541 TL 29 kuruşa çıktı.

Belirlenen yeni bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

ENGELLİ AYLIKLARI YENİDEN HESAPLANDI

Memur maaş zammı doğrultusunda engelli aylıkları da artırıldı.

Buna göre, yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engel oranına sahip kişilere ödenen aylık 5 bin 103 TL 34 kuruştan 5 bin 793 TL 31 kuruşa yükseldi.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 7 bin 655 TL 1 kuruştan 8 bin 689 TL 96 kuruşa çıkarıldı.

18 yaş altı engelli yakını aylığı da 5 bin 103 TL 34 kuruştan 5 bin 793 TL 31 kuruşa yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI ARTTI

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara ödenen yaşlılık aylığı da zamlandı.

Buna göre, daha önce 6 bin 393 TL 2 kuruş olan 65 yaş aylığı, 7 bin 257 TL 35 kuruşa yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da değiştirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 64 bin 948 TL 77 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı, 73 bin 729 TL 84 kuruşa yükseldi. Böylece çalışanların işten ayrılmaları halinde alabilecekleri yıllık azami kıdem tazminatı tutarı da artmış oldu.

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