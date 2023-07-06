Son dakika... Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası

Yayınlanma: 06.07.2023 - 18:50

Güncelleme: 06.07.2023 - 19:17

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı. Ancak bu kararın ardından bazı ilan sitelerinde ikinci el otomobil fiyatlarından sıfır atılarak güncellendiği görülmüştü.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin 6 Temmuz'da yürürlüğe girdiği ve düzenlemeye uyulmaması durumunda ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatılatıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir."