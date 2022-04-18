Bakanlık 'Zafer'e uçun' talimatı vermişti: Pegasus, 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:24

CİMER’in paylaştığı verilere göre, Kütahya-Afyon-Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı için 2021’de iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda ise 542 bin 596 kişilik yolcu garantisi verildi. Ancak verilen hedef tutturulamadı ve 2021’de iç hattı kullanan yolcu sayısı 9 bin 228 olurken, dış hat kullanan yolcu sayısı da 1904’te kaldı. Havalimanının eksik kalan 1 milyon 306 bin 537 yolcusu için, 6 milyon 938 bin 738 Euro ödenmek zorunda kaldı.

2012 yılında tamamlanıp hizmete giren Kütahya Zafer Havalimanı’nda gelmeyen yolcular için devlet, işletmeci şirkete 2012-2021 arasında 52 milyon 829 bin Euro garanti ödemesi de yaptı.

BAKANLIK HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİ UYARDI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP iktidarının 'yap-işlet-devret' modeli ile 50 milyon Euro yatırımla yapılan ve zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı için harekete geçtiğini belirterek Kütahya Zafer Havalimanı'nın zararının karşılanması için hava yolu şirketlerine Bakanlık tarafından sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunun altını çizmişti.

HESAPLAR YÜZDE 99 YANILDI

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise “Yüzde 99 oranında yanılma payı olan ve verilen garantinin sadece yüzde 1’ini karşılayan Zafer Havalimanı nedeniyle, devletin kasasından bugünkü kur karşılığı bir yılda 106 milyon lira çıktı. Bugüne kadar olduğu gibi bu hata payıyla devam ederse, 2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon Euro’yu bulacak” diye konuştu. Kasap, “Kamuyu zarara uğratan bu yatırımların sözleşmelerindeki hükümleri Türk Lirası’na çevirmeyen iktidar, yandaşlarını zengin etmeye devam ediyor” tepkisini göstermişti.

PEGASUS UÇUŞ BAŞLATIYOR

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor. Hava yolu Şirketi bu kapsamda ilk uçuşunu 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Misafirler başlayacak uçuşlar kapsamında; Düsseldorf, Brüksel, Köln ve İstanbul'a uçabilecek. Kütahya-Düsseldorf uçuşları 79,99 USD'den, Kütahya-Brüksel uçuşları 74,99 USD'den, Kütahya-Köln uçuşları 79,99 USD'den ve Kütahya-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları 379,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Zafer Havalimanı uçuşları için misafirler biletlerini flypgs.com, Pegasus Mobil Uygulaması ve yetkili satış acentelerinden alabiliyor.